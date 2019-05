«Solothurn ist unternehmensfreundlicher als Bern»

Hoffen auf Staf-Umsetzung

«Das politische Umfeld im Kanton Solothurn ist unternehmensfreundlicher als im Kanton Bern», sagt Michel. Zwar gebe es in Bern viele, die den Einsatz der Unternehmen schätzten. «Die Mehrheit, insbesondere die politisch dominierende Stadt Bern, will lieber umverteilen», so Michel. Dies wird sich laut seiner Einschätzung längerfristig auch nicht ändern.

«Im Kanton Solothurn ist dies trotz enttäuschendem Ergebnis am Sonntag anders», sagt Michel. Weil das Kantonsparlament der Steuerreform der solothurnischen Regierung mit fast 70 Prozent zugestimmt hatte und an der Urne am Sonntag nur rund 2000 Stimmen fehlten, sieht er der Zukunft von Ypsomed in Solothurn positiv entgegen. «Der Kanton Solothurn will über alle Parteien hinweg eine Lösung finden.» Dies umso mehr, als am Wochenende die eidgenössische Steuerreform und AHV-Finanzierung angenommen wurde und die Gesetze dementsprechend auch auf kantonaler Ebene angepasst werden müssen. «Wir werden die Situation weiter beobachten und die Umsetzungsverordnungen abwarten», sagt Michel.

Nicht nur wegen der Steuern

Anders als man dies nach der Bekanntgabe der Verlagerungspläne letzten November noch hätte vermuten können, sind die potenziell tieferen Steuern in Solothurn nicht der einzige Grund für die Verschiebung der Arbeitsplätze. «Die Verlagerung ist primär organisatorisch bedingt», sagt Michel. Ypsomed habe im letzten Geschäftsjahr in der Schweiz 100 neue Stellen geschaffen, dieses Jahr sollten weitere 100 dazukommen. «In Solothurn verfügen wir über freie Bürokapazitäten, die wir jetzt nutzen.»