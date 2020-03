So werden im Spital Corona-Patienten isoliert

«Wir sind gewappnet», sagt Kristian Schneider, Direktor des Spitalzentrums, an der Medienkonferenz. Das Spital habe das Klinikpersonal spezifisch auf diese Situation geschult, sagt er: Handschuhe und Überschürze seien bei Patientenkontakt Pflicht; Schutzmasken und Schutzbrillen werden bei Betreten des Zimmers angelegt und bei Verlassen abgelegt und entsorgt. Dann müssen auch die Hände desinfiziert werden.

12 Betten für die Betreuung

Neu empfängt das Spital Personen, die Symptome einer möglichen Coronavirus-Erkrankung aufweisen, in einem Isolationszimmer auf der Notfallstation. In dieser speziellen Lokalität sollen die ersten Abklärungen stattfinden. Um jedoch zu diesem Untersuchungsraum zu gelangen, werden die Personen entlang einem gesonderten Patientenpfad entlanggelotst: Anstatt über den Haupteingang ins Spital einzutreten, weisen rot gefärbte Schilder den Weg zur Notfallstation. Über eine Gegensprechanlage werden die Beschwerden erfragt, wie Urs Führer, Leitender Arzt Infektiologie und Spitalhygiene, erklärt. Bei verdächtigen Symptomen begebe sich das Notfallpersonal nach draussen, um den Patienten in Empfang zu nehmen. Im Isolierzimmer nehme dann ein Arzt die Abstriche ab, um zu untersuchen, ob eine Infektion vorliege, sagt Führer.

Ist nun eine Erkrankung diagnostiziert, werden die Patienten auf einer räumlich separierten Bettenstation aufgenommen. «Kurzfristig können hier rund zwölf erkrankte Patientinnen und Patienten auf der Station behandelt werden», sagt Schneider. Mit Blick auf die zu erwartende Zunahme von Hospitalisierungen besonderer Risikogruppen – etwa älterer Patientinnen und Patienten – könnten bei Bedarf zusätzliche Bettenkapazitäten für bis zu fünf Patienten geschaffen werden, sagt er.

Ältere infizierte Personen, die nicht hospitalisiert werden müssen, jedoch eine besondere Betreuung zu Hause brauchen, können auf spitalexterne Pflege zurückgreifen. Das Spitalzentrum Biel arbeite mit der Spitex zusammen, wie Schneider sagt.

Eigene Telefon-Hotline

Eine Massnahme, die nicht kommuniziert wurde, die jedoch rege genutzt wird, ist eine eigene Hotline, wie Schneider erklärt. Angesichts des hohen Informationsbedarfs der Bevölkerung habe das Spital sie eingerichtet. Sie solle die Fachärzte entlasten und eine rasche Beantwortung von Anfragen erlauben. Die Infoline des BAG ist aber weiterhin die beste Adresse, wie Schneider sagt.