Schwerverletzter auf der Schützenmatte

Auf der Schützenmatte in Bern wurde am Samstagvormittag ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die ausgerückten Polizeikräfte fanden den Mann bei den Sitzbänken im Bereich der Toilettenanlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Er wurde in der Folge medizinisch erstversorgt und von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Laut Polizei könnte es zuvor zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein.