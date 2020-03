Schlafen im Hotel: Rückgang nach Rekordjahr

In der Stadt Bern sind im Jahr 2019 495'894 Gästeankünfte registriert worden. Das sind 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Hotellerielogiernächte nahmen im selben Zeitraum ebenfalls um 0,5 Prozent auf 824'130 ab. Dies zeigen neuste Auswer- tungen von Statistik Stadt Bern, welche von der Stadt am Donnerstag veröffentlicht wurdne. Die definitiven Daten der Beherbergungsstatistik des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass der Rückgang bei den Hotel- und Hostelankünfte in der Stadt Bern bei Inlandgästen grösser ausgefallen ist (–0,9 Prozentpunkte) als bei jenen aus dem Ausland (–0,2). Bei den Übernachtungszahlen ist die Differenz noch grösser. Bei den Inlandgästen beträgt er minus 1,5 Prozentpunkte. Interessanterweise aber resultierte bei den ausländischen Gästen trotz des allgemeinen Rückgangs ein Plus (+0,3).