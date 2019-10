Rotterdam-Fans sorgen in Bern für Ärger

Am späteren Nachmittag laufen die Fans in einem Marsch zum Stadion. Dieser führt über die Kornhausbrücke. Anscheinend war es für die Polizei nicht möglich, dies zu beeinflussen, wie sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt:

Aktuell ist ein Fanmarsch von Feyenoord-Anhängern über die Kornhausbrücke zum Stadion im Gang. Ein Dialog und Absprachen im Vorfeld mit den Gästefans waren nicht möglich. Es kommt entlang der Marschroute zu Verkehrsbehinderungen. #YBFEY#BSCYB — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 24, 2019

Wie ein Fan sagt, wollten die Holländer über diese Brücke, weil sie zu ehren ihres Nationalteams umbenannt wurde. Dies geschah nach der Europameisterschaft, die im Jahr 2008 unter anderem in Bern stattgefunden hat.

Feyenoord-Fans versuchen Absperrung zu durchbrechen

Kurz nach 17 Uhr trifft der Fanmarsch dann beim Wankdorf-Stadion ein. Nun beginnt der Einlass für das Spiel, das um 18.55 angepfiffen wird. Der Marsch ist weitgehend friedlich verlaufen. Kurz nachdem die Fans beim Stadion angekommen sind, kommts jedoch zur nächsten brenzligen Situation: Laut der Polizei durchbrechen die Gästefans eine Absperrung. Die Polizei setzt darauf Pfefferspray ein, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen.

Der Fanmarsch der Feyenoord-Anhänger ist beim Stadion in #Bern eingetroffen. Nun beginnt der Einlass. Wir sind weiterhin präsent und stehen für die Sicherheit im Einsatz. #YBFEY#BSCYBpic.twitter.com/bn2G5coThH — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 24, 2019

Auch früher hat die Polizei bereits interveniert: Sie hat Fans angehalten und Material beschlagnahmt, das nicht unbedingt auf friedliche Absichten schliessen lässt. Gemäss eines Tweets der Kantonspolizei stellte sie unter anderem Vermummungsmaterial sicher.

Wir wünschen uns in #Bern ein friedliches Fussballspiel. Leider haben andere offenbar nicht nur Friedliches im Sinn. Wir haben mehrere Anhänger der Gastmannschaft angehalten, die Vermummungsmaterial, mit Sand gefüllte Handschuhe, Zahnschutze und Pyrotechnika dabei hatten. #YBFEYpic.twitter.com/lr4f18LJop — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 24, 2019

Bereits am Mittwoch sorgten die Feyenoord-Anhänger in der Stadt für Aufregung. So liefen sie etwa vermummt durch die Länggasse, später brannten sie vor dem Kornhaus in der Berner Innenstadt Pyrotechnik ab.

Die Situation weckt Erinnerungen an den Fanmarsch der Belgrader Fans vor einigen Monaten: Vor dem Champions-League-Spiel kam es zu wüsten Szenen vor der Berner Drogenanlaufstelle. Nun scheint die Polizei aber mehr Einsatzkräfte aufgeboten zu haben als damals. Über die Anzahl Beamter gibt die Polizei zwar keine Auskunft, aber um möglichst viele Einsatzkräfte aufbieten zu können, wurden nun fast alle Polizeiwachen im Kanton geschlossen.

Auch an der Grenze wird versucht, gewaltbereite Fans von der Einreise abzuhalten. Wie Bilder auf Social Media zeigen, müssen sich die Rotterdam-Fans rigorosen Grenzkontrollen unterziehen lassen. Wer Kleidungsstücke oder Fahnen mit gewissen Symbolen dabei hat, wird nicht über die Grenze gelassen.