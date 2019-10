Produkt Winter reicht nicht mehr

Im Sommer ein verschlafenes Bergdorf, im Winter eine Après-Ski-Partyhütte, die aus allen Nähten platzt. So stellt sich der Unterländer Adelboden vor. Der Tourismusdirektor will dies nun aber ändern. Adelboden soll vermehrt auch in der Nebensaison Gäste anziehen und so zu einer Ganzjahresdestination werden. Die Bergdestination ist damit Teil eines Trends, der in der Schweiz auch andere klassische Skiorte wie Zermatt oder Laax erfasst hat.