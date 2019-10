Polizei stellt bei Rotterdam-Fans verdächtiges Material sicher

Wie ein Augenschein vor Ort zeigt, sind bereits die ersten Fans in der Stadt, die meisten von ihnen pilgern auf den Bundesplatz. Die Situation präsentierte sich am Morgen vorerst friedlich: Sie tranken Bier und schwenkten Fahnen.

Allerdings musste die Polizei auch schon eingreifen. Sie hat Fans angehalten und Material beschlagnahmt, das nicht unbedingt auf friedliche Absichten schliessen lässt. Gemäss eines Tweets der Kantonspolizei stellte sie unter anderem Vermummungsmaterial sicher.

Wir wünschen uns in #Bern ein friedliches Fussballspiel. Leider haben andere offenbar nicht nur Friedliches im Sinn. Wir haben mehrere Anhänger der Gastmannschaft angehalten, die Vermummungsmaterial, mit Sand gefüllte Handschuhe, Zahnschutze und Pyrotechnika dabei hatten. #YBFEYpic.twitter.com/lr4f18LJop — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 24, 2019

Als sich am Mittag immer mehr Anhänger versammeln, wird die Stimmung aggressiver. Während die Fans im Chor Feyenoord-Parolen skandieren, patrouillieren Späher über den Bundesplatz, um mutmasslich nach Polizisten und Journalisten Ausschau zu halten. Lautstark bevölkern sie den Märit auf dem Bärenplatz, die Märitbesucher ziehen sich in die Gassen zurück. «Man spürt richtig, dass die provoziert werden wollen, um dann zu randalieren», sagt eine Passantin im Vorbeigehen zu ihrer Begleiterin. Die Polizei fährt währenddessen mit Kastenwagen auf. Am Bahnhof kontrollieren Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur Autos mit holländischen Kennzeichen. Am späteren Nachmittag wollen die Fans in einem Marsch von der Aarbergergasse zum Stadion marschieren.

Auch in der Lorraine treiben sich heute Vormittag bereits wieder Anhänger des Fussballteams herum. Bereits am Mittwoch sorgten die Feyenoord-Anhänger in der Stadt für Aufregung. So liefen sie etwa vermummt durch die Länggasse, später brannten sie vor dem Kornhaus in der Berner Innenstadt Pyrotechnik ab.