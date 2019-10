Polizei räumt Altersheim in Zollikofen

Die Räumung des besetzten Altersheimes in Zollikofen hat am Donnerstagmorgen begonnen. Bereits am Dienstagmittag war die Frist zum Auszug aus dem Zollikofer Betagtenheim abgelaufen, die der Gemeinderat den Besetzern gesetzt hat.

Das Gebäude ist von Polizeikräften umstellt, die Polizei ist auch im Haus aktiv. Sie setzt mehrere Drohnen ein, an der Fassade stehen Leitern, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Die Wahlackerstrasse ist für den Verkehr gesperrt und die RBS-Bushaltestelle vor dem Gebäude ist nicht bedient. Passanten können die Strasse vor dem Gebäude aber weiterhin passieren. Ebenfalls vor Ort ist die Berufsfeuerwehr Bern.