Polizei räumt Altersheim in Zollikofen – Gemeindevertreter vor Ort

Mittlerweile sind an den Fenstern Polizisten zu sehen, welche die zahlreichen Transparente der Besetzer abhängen. Nach wie vor kreisen mehrere Drohnen rund um das Altersheim. Der Garten und der Hinterhof werden mit Polizeihunden durchsucht.

Die Räumung war erwartet worden, bereits am Dienstagmittag war die Frist zum Auszug aus dem Zollikofer Betagtenheim abgelaufen, die der Gemeinderat den Besetzern gesetzt hat.

(Bild: Noah Fend)

Die Wahlackerstrasse ist für den Verkehr gesperrt und die RBS-Bushaltestelle vor dem Gebäude ist nicht bedient. Passanten können die Strasse vor dem Gebäude aber weiterhin passieren. Ebenfalls im Einsatz ist die Berufsfeuerwehr Bern.

Mittlerweile sei auch Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) vor Ort und habe in Begleitung des Einsatzleiters der Polizei das Gebäude betreten, so der «Bund»-Reporter. Solange der Einsatz im Gange sei, wolle er nicht Stellung nehmen, so Bichsel. Auch das Gemeindebauamt und der Bauverwalter von Zollikofen seien anwesend.

Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) (rechts) vor dem Gebäude. (Bild: Noah Fend)

Die Reaktionen der Anwohner fallen unterschiedlich aus. Es sei höchste Zeit, dass das Gebäude geräumt werde, sagt ein Mann. Man sei ein «sauberes und ordentliches Quartier», eine Besetzung gehöre hier nicht hin. «Das sind bald Zustände wie bei der Reitschule in Bern». Die Besetzer haben in der Gemeinde aber auch Unterstützung. So sagt eine Anwohnerin gegenüber dem Bund, sie fände die Räumung «daneben», die Besetzer wären ja friedlich gewesen und hätten «tolle Dinge machen wollen».

So kommunizierten die Besetzer mit der Nachbarschaft. (Bild: Noah Fend)

Gescheiterte Verhandlungen

Das Gebäude war seit vergangenem Donnerstag besetzt. Gespräche zwischen dem Aktivisten-Kollektiv und der Gemeinde verliefen ergebnislos. Die Gemeinde beauftragte darauf die Kantonspolizei Bern mit der Räumung.

(Bild: Noah Fend)

Das ehemalige Altersheim mit rund hundert Zimmern gehört aktuell noch der Gemeinde Zollikofen und steht seit 2018 leer. Bereits 2016 hatte das Zollikofer Parlament aber einen Kaufvertrag zwischen der Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB) und der Einwohnergemeinde Zollikofen genehmigt. Diese verbietet explizit eine Übergangsnutzung des Gebäudes. Bis die revidierte Überbauungsordnung in Kraft treten wird, bleibt die Liegenschaft noch im Besitz der Einwohnergemeinde Zollikofen.

Übungsgelände der Polizei

Nach Angaben der Besetzer zählt ihr Kollektiv gegen 150 Personen. Hinter dem Kollektiv stehe eine Gruppe von Personen jeglichen Alters. Mit Besetzung hätten sie Aufmerksamkeit für die Wohnungsnot in Bern generieren wollen, sagte eine der Besetzerinnen am Montag dem «Bund». Das Haus zu besetzen, sei daher eine bewusste Entscheidung «ausserhalb des Systems» gewesen.

Der Polizei ist das Gebäude bestens vertraut: Es diente den Einsatzkräften als Übungsgelände, etwa für Geiselnahmen.

Der Artikel wird bei weiteren Entwicklungen laufend ergänzt.