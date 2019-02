Polizei ermittelt drei Party-Schläger

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten, geht die Identifikation der drei Männer unter anderem auf Hinweise aus der Bevölkerung zurück. Nach dem Angriff hatten Staatsanwaltschaft und Polizei einen Zeugenaufruf erlassen. Die drei Männer, welche angezeigt worden sind, sind 21- oder 22-jährig. Sie werden beschuldigt, in den frühen Morgenstunden des 4. November an einer öffentlichen Party in der sogenannten Dicki an einer tätlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Dies im Bereich des DJ-Pults.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung erhielt das Opfer durch einen der mutmasslich Beteiligten einen Schlag gegen den Kopf. Wie die Polizei damals mitteilte, begab sich der 18-Jährige nach dem Streit selber in ärztliche Behandlung. Dort wurden seine schweren Verletzungen festgestellt. (mon/sda)