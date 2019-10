Outdoor-Branche trotzt der Krise

Wegen des Onlinehandels machen nicht nur in der Stadt Bern reihenweise Läden dicht. Besonders Kleider- und Schuhgeschäften bereitet die Konkurrenz aus dem Internet Probleme. Die Outdoor-Branche scheint von dieser Krise bislang aber eher wenig zu spüren. So eröffnet der Outdoor-Spezialist Transa nächsten Donnerstag in der Berner Markthalle eine neue Filiale – obwohl es in der Stadt bereits viele Outdoor-Geschäfte gibt. Wie trotzt die Branche der Detailhandelskrise?