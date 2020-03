Nichts mehr zu feiern

«Diese Softeis-Maschine haben wir heute geliefert bekommen.» Susanne Schärer zeigt nach hinten in die Lagerhalle. «Und heute kommen noch zwei Fritteusen.» Ihr Mann, Markus Schärer, sagt, die Geräte kosteten zusammen 17’000 Franken. Sie hätten von den Verträgen noch zurücktreten können – «es waren Handschlagverträge» –, aber es brauche jetzt Solidarität unter allen Beteiligten. Sie lacht und meint: «Wir können sie jetzt immerhin jeden Tag anschauen.»Schärers betreiben in Koppigen eine Fest- und Partyzeltvermietung. Seit die Corona-Krise ausgebrochen ist, sieht es düster aus. Eine Absage nach der anderen ist eingegangen. 15 grössere Feste mit rund 12’000 Gästen standen bis Mitte Mai in der Agenda. Alle abgesagt. Es wären Vereinsanlässe, Generalversammlungen und Dorffeste gewesen. «Von Familienanlässen sprechen wir gar nicht», sagt sie. «Die nächsten beiden Monate sind tot», sagt er. «Wer will Kaffee?», fragt sie.Für den Besuch des «Bund» haben sie vorne in der Lagerhalle einen grossen runden Tisch aufgestellt. Kein Handschlag, sichere Distanz. Beim Eingang zum Büro eine Flasche Desinfektionsmittel. Ihr Unternehmen sei noch nicht existenziell bedroht. «Wir haben jede Anschaffung immer gleich bezahlt», sagt er. Wenn aber im Sommer die Aufträge ausbleiben, geht es sogleich ans Lebendige. Schärers arbeiten von Mai bis Ende September sieben Tage die Woche, manchmal 14 Stunden am Tag. Wenn da zwei Monate ausfallen, sind das bald 40 Prozent des Jahresumsatzes. Ein hoher fünfstelliger Betrag sei bereits verloren. Das Handy macht sich bemerkbar. Jetzt ist es definitiv. Die Generalversammlung von «Burgdorfer Bier» von Mitte Mai ist abgesagt. Auf der Schützenmatte in Burgdorf hätte sie stattgefunden – mit 2200 Personen in einer Zelthalle von Schärers.