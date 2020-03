Nicht einmal das Gefängnis schützt vor dem Coronavirus

Wie sicher sind Berns Haftanstalten? Diese Frage bekommt durch das Coronavirus eine völlig neue Bedeutung. Denn in China vermelden Strafanstalten hohe Infektionszahlen. Insgesamt wurden bisher rund 500 infizierte Insassen gezählt.

Das bernische Amt für Justizvollzug ist dementsprechend wachsam. «Die Situation beschäftigt uns sehr», sagt Mediensprecher Olivier Aebischer. «An Orten, die von der Aussenwelt ausgeschlossen sind, gelten andere Regeln.»

Er vergleicht die Umstände mit jenen auf einem Schiff oder dem Leben in einem geschlossenen Heim. «Die Menschen sind sich jeden Tag nahe, man kann sich nicht ausweichen.» Ähnlich wie in einem Spital würden deshalb in einem Gefängnis besondere Vorsichtsmassnahmen gelten.