Nach der Räumung die Verriegelung: Zollikofen will keine zweite Besetzung

Essensreste, Pläne und Malecken

Kurz vor 13 Uhr konnten Medienschaffende mit dem Einsatzleiter der Kantonspolizei und Zollikofens Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) das Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes besichtigen. Im grossen Aufenthaltsraum des ehemaligen Altersheims wurden Sitzbänke gebaut, darauf standen noch Essensreste, leere Getränkedosen und Musikboxen. In allen Ecken hingen Pläne für Aktivitäten, für eine «Betagt-Bar» war der Tresen bereits gebaut. Die Küche war noch reichlich mit frischem Salat und Gemüse ausgerüstet.

Damit ist nun Schluss. Nach der Räumung sagte Bichsel am Nachmittag, es würden nun zunächst Spuren beseitigt, dann das Gebäude gesichert. «Essensreste und Abfälle sowie einzelne Möbelstücke werden wir entsorgen», so Bichsel. Wie hoch die durch Sprayereien entstandenen Schäden am Gebäude sind, ist noch nicht klar. Ebenso wisse man derzeit noch nicht, wie damit umgegangen wird. «Wir werden in der nächsten Sitzung im Gemeinderat entscheiden, ob die Farbe an der Fassade bis zur Renovation gelassen werden oder ob wir sie vorher reinigen», sagt Bichsel.