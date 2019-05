Müller will viel kritisierte Waffe

Die Kantonspolizei Bern testet die Waffen seit dem Sommer 2017. Berühmt wurden sie im vergangenen September, als ein Polizist bei Ausschreitungen vor der Reitschule ein Smiley auf eines der Geschosse malte. Französischer Polizeieinheiten verwenden die Produkte der der Thuner Firma B&T bereits länger. Ammann hatte geltend gemacht, dass Demonstrierende an den Gilets-Jaunes-Protesten in Frankreich durch vom B&T-Werfer abgefeuerte Munition schwer verletzt worden sind.

Der Einsatz des Werfers in Frankreich könne mit dem Einsatz in Bern nicht gleichgesetzt werden, schreibt nun der Regierungsrat. Schussabgaben in die Menschenmenge, wie sie in Frankreich geschehen sind, schliesst er aus: Der Werfer werde von geschulten Polizisten gezielt gegen gefährliche Einzelpersonen eingesetzt - «Dies stets unter Berücksichtigung der Einschiessdistanz von 20 bis 25 Metern, damit die Visierung präzise ist.»

Schusswaffe steht auch zur Verfügung

Die angegebene Schussdistanz wirft Fragen auf: Im Januar ermittelten Recherchen des «Bund» die Ergebnisse eines unveröffentlichten Gutachtens zum Werfer. Darin untersuchten Forscher der Universität Bern das «Verletzungspotenzial» der dafür vorgesehenen Gummigeschosse. Auf bis zu 30 Meter Entfernung könne ein Treffer mit dem Projektil Leberrisse oder Frakturen des Gesichtsschädels verursachen. Auf bis zu 60 Meter Distanz könne man irreversible Augenschäden nicht ausschliessen.

Auf der von der Kantonspolizei berücksichtigten Einschiessdistanz könnten somit die schwersten Verletzungen auftreten, die in der Studie genannt werden. Laut Regierungsrat entspricht die Distanz den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS).

Wie bei jeder Waffe könnten beim Einsatz des Werfers Verletzungen nicht ausgeschlossen werden, sagt Bettina Iseli, Assistentin des Polizeidirektors Philippe Müller (FDP). «Wenn die Einsatzkräfte mit massiv angegriffen werden, nehmen Kriminelle schwere Verletzungen auf Seiten Polizei in Kauf.» Vordringliches Ziel sei, diese zu verhindern. Dazu diene der gezielte Einsatz des Werfers. Die Verhältnismässigkeit von durch Polizeiwaffen verursachten Verletzungen sei eine Frage für die Justiz. “Letztlich ist der Werfer aber auch nicht das letzte Mittel, welches der Polizei zur Verfügung steht”, so Iseli. «Dies ist die Schusswaffe.»