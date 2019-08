Mückeneinfall am Grauholz

Herr Müller, die Asiatische Tigermücke ist in den Schlagzeilen. Ist die Mücke so gefährlich, wie ihr Name suggeriert?

Die Mücke ist eine potenzielle Überträgerin tropischer Krankheiten, besonders des Dengue- und Chikungunyafiebers. In der Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung sehr viel geringer, da die Mücken weniger zahlreich und die klimatischen Bedingungen meist ungünstig sind. Bei uns wurde, im Gegensatz zu Südeuropa, bisher kein einziger Fall einer Übertragung durch lokale Mücken dokumentiert.