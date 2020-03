Mikroplastik im Naturschutzgebiet

Rund 53 Tonnen Mikroplastik liegen in Schweizer Naturschutzgebieten. Dies hat der Berner Geographiestudent Michael Scheurer in seiner Masterarbeit berechnet. Die vor zwei Jahren publizierte Arbeit fand in den Medien viel Beachtung. Nun hat der ehemalige «Bund»-Journalist von der Universität Bern einen Anerkennungspreis für Umweltforschung von 1000 Franken erhalten. Die Arbeit habe «Pioniercharakter», schreibt die Universität Bern in ihrer Medienmitteilung.