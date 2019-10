Mehrheitlich weiblich: die neue Berner Delegation im Nationalrat

Dass eine Partei verlieren würde, war klar: Das zweite Mal in Folge muss der Kanton Bern wegen der Bevölkerungsentwicklung im Nationalrat einen Sitz abgeben. Doch die Turbulenzen fielen am Sonntag weitaus stärker aus als erwartet. Bei der Besetzung der neu 24 Sitze gehören mit SVP, SP und BDP gleich drei Parteien zu den Verlierern. Die Klimabewegung hat den Kanton erfasst, die Grünen sind die grössten Gewinner der Wahl. Und auch die Frauenbewegung hinterlässt Spuren: Sassen bisher 15 Männer und 10 Frauen aus dem Kanton Bern in der Grossen Kammer, so fiel nun die Wahl auf 11 Männer und 13 Frauen. Mit 47,4 Prozent lag die Wahlbeteiligung leicht unter jener vergangener Wahlen.