Massiver Ausbau der Subventionen für Flughafen

Der Kanton Bern soll den Flughafen Bern in Zukunft stärker und dauerhaft finanziell unterstützen. Das will die Berner Regierung. Sie hat am Montag ein neues «Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der Flughafen Bern AG» vorgestellt.

Das Gesetz sieht laut einer Mitteilung des Regierungsrats vor, dass sich der Kanton Bern künftig mit einem substanziellen Minderheitsanteil am Aktienkapital der Flughafen Bern AG beteiligen kann. Heute hält der Kanton Bern für 300'000 Franken knapp zwei Prozent des Aktienkapitals der Flughafenbetreiberin.