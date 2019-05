Luxuswohnungen in Bern: Schmerzgrenze droht

Sie kosten rund 3000 Franken pro Monat. Die neuen Wohnungen der Migros am Breitenrainplatz haben stolze Mietpreise. In der Nähe des Viktoriaplatzes wird aktuell ebenfalls gebaut: Angeboten werden in der Wohnüberbauung Schönburg unter anderem 3½-Zimmer-Wohnungen mit Monatsmieten von bis zu 4580 Franken. «Momentan wird in Bern viel im Hochpreissegment gebaut», bestätigt Natalie Imboden, Präsidentin der Mieterverband-Regionalgruppe Bern und Umgebung. Die jährlichen Mietpreiserhebungen der Stadt Bern bestätigen diesen Trend. Zwischen 2003 und 2018 sind die Berner Mieten um 19,2 Prozent gestiegen.