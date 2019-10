Lobbyverband bekämpft Energiewende mit Gratis-Öl

Haussanierungen in Hinterkappelen würde man nicht zuoberst auf der Prioritätenliste von mächtigen Erdölkonzernen wie Shell und BP vermuten. Doch ihre Vertreter haben sich in genau eine solche eingemischt: Avenergy Suisse, der Verband der Brenn- und Treibstoffimporteure, war an einem Rechtsstreit um den Einbau von Ölheizungen in der Gemeinde Wohlen beteiligt.