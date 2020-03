Lehrerinnen und Lehrer ziehen ein gigantisches Homeschooling auf

Für die Kinder soll das Schulgrounding nicht Ferien bedeuten. Der Kanton hat die Schulen schon am Freitag mit Hinweisen zum Fernunterricht versorgt. Es seien stufengerechte Angebote zu planen, heisst es im Brief, der bereits ein Dutzend Tipps enthält. So könnten die Kinder daheim beim Kochen und Backen helfen und dabei «Zutaten berechnen, abmessen und den Prozess zeichnen und/oder beschreiben». Seit Montag sind die Lehrerinnen und Lehrer landauf, landab daran, den Fernunterricht vorzubereiten.