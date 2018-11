«Laien wollen natürlich Blut sehen»

Herr Studer, wer wird heute Schachweltmeister, Titelverteidiger Magnus Carlsen oder Herausforderer Fabiano Caruana?

Das ist schwierig zu sagen. Die verbliebenen Partien werden mit kürzerer Bedenkzeit ausgetragen, worin Carlsen eigentlich Caruana überlegen ist. In den letzten Partien hatte Carlsen aber mit den Nerven zu kämpfen. Und die mentale Verfassung ist im Schach extrem wichtig. Ein falscher Zug kann die ganze Weltmeisterschaft entscheiden.

Für Fussballfans: Folgt nun die Verlängerung, oder ist es bereits eine Art Penaltyschiessen?

Die Schnellschachpartien mit je 25 Minuten Bedenkzeit plus 10 Sekunden pro Zug bilden wohl die Verlängerung. Enden diese remis, also unentschieden, folgen mit den Blitzpartien – 5 Minuten Bedenkzeit plus 3 Sekunden pro Zug – wohl die Penaltys. Zwar spielen die Fähigkeiten im Blitz auch eine Rolle, aber in so einer Extremsituation ist wohl die Psyche entscheidender.

Wenn die Blitzpartien auch remis enden, kommt es zum Armageddon. Gibt es dafür auch eine Entsprechung?

Kaum. Das ist so psycho, das kennt man in keinem anderen Sport. Bei einer Armageddon-Partie hat der Weiss-Spieler neben dem Vorteil des ersten Zugs eine leicht längere Bedenkzeit. Dafür muss er gewinnen. Bei einem Remis ist Schwarz Weltmeister. Die meisten Topspieler würden Schwarz wählen.

Die zwölf klassischen Partien gingen alle remis aus. Zufall oder einfach modernes Schach?

Wohl beides. Einerseits ist Remis das natürliche Resultat. Es braucht zwingend Fehler des Gegners, damit man ein Spiel gewinnen kann. Und in diesem Fall befinden sich beide auf sehr ähnlichem Niveau. Gleichwohl, Carlsen war in der ersten Partie dem Sieg sehr nahe. Hätte er gewonnen, wären wohl die anderen Partien auch anders herausgekommen. Es ist aber schon so: Dank den computerbasierten Fortschritten ist es heute extrem schwierig, ein Remis zu verhindern. Die Spieler gehen deshalb weniger Risiko ein, weil ein Rückstand kaum mehr wettzumachen ist.

Die Flut an Unentschieden ist nicht gerade Werbung fürs Schach.

Es gibt durchaus spannende Remis. Aber klar, gerade Laien wollen natürlich Blut sehen. Heute werden sie auf ihre Kosten kommen. Je kürzer die Bedenkzeit, desto eher kommen ungewöhnliche Varianten aufs Brett, und desto eher wird Blut fliessen. Zumindest der heutige Tag wird also beste Werbung für den Schachsport.

An den bisherigen Partien fiel auf, dass sich Carlsen mit Weiss nie einen Eröffnungsvorteil erspielen konnte und nach wenigen Zügen lange überlegen musste. Top-10-Spieler Alexander Grischtschuk warf ihm darum eine «kindische Vorbereitung» vor. Ist da etwas dran?

Das ist schwierig zu beurteilen. Es kann sein, dass sein Team die Varianten zu wenig breit analysiert hat oder dass Carlsen gewisse Varianten einfach vergass. Andererseits: Carlsen gewinnt Partien selten aus der Eröffnung heraus. Seine Strategie war eher, mit Schwarz Probleme aufzuwerfen und mit Weiss keine Risiken einzugehen. Beides ist eigentlich aufgegangen. Aber an einen WM-Match kommen halt alle bis an die Zähne bewaffnet. Caruana hat es mit Schwarz geschafft, jegliche Möglichkeiten herauszunehmen. Es ist, wie wenn im Fussball eine konterstarke Mannschaft gegen ein defensives Team antreten muss.

Mit Schwarz setzte Carlsen auf die sizilianische Eröffnung, die häufig schärfere Stellungen zur Folge hat. Eigentlich kommt dies doch dem rechenstarken Caruana und nicht dem intuitiv spielenden Carlsen zugute.

Das kann man nicht generell sagen. Gerade im letzten Spiel zeigte sich, dass Carlsen die scharfe Stellung besser verstand und die Figuren richtig positionierte. Caruana wählte eine falsche Strategie und war unter Druck.

Trotzdem bot Carlsen in guter Stellung Remis an. Dabei steht er eher im Ruf, selbst «tote» Stellungen fast unanständig lange weiterzuspielen. Wie ist das zu deuten?

Er wollte unbedingt ins Tiebreak und fokussierte vielleicht schon vor dem Spiel zu stark auf ein Remis. Dann ist es schwierig, den Plan während des Spiels zu ändern. Carlsen selber sagte nach der Partie, dass er sich nicht so gut gefühlt habe. Und um weiter Druck aufzubauen, hätte er selber Risiken eingehen müssen. Aber Sie haben Recht, ich kann mich nicht erinnern, dass Carlsen schon je in einer besseren Stellung Remis angeboten hätte. Selbst wenn er den Turniersieg auf sicher hatte, kämpfte er bis zum Schluss.

Sie sind seit zwei Jahren Schachprofi. Werden wir Sie beim nächsten WM-Kampf als Herausforderer sehen?

Das wäre schön, wird aber nicht eintreffen. Die Topspieler haben viel früher voll auf den Sport gesetzt und bessere Trainingsmöglichkeiten. Um an der Spitze bestehen zu können, braucht man zudem ein Vielfaches an finanzieller Unterstützung.

Ist der Unterschied zwischen Ihnen und der Top 10 so gross wie der zwischen YB und Manchester United im Fussball?

Es gibt Parallelen, etwa betreffend die finanziellen Möglichkeiten. Und auch ich könnte an einem guten Tag einen Topspieler schlagen oder zumindest ein Remis rausholen. Ende Saison läge der andere trotzdem vorne. (DerBund.ch/Newsnet)