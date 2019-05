Ländliche Klimastreik-Welle rollt auf Bern zu

Die erste Demonstration hat um 9.00 Uhr in Langenthal begonnen. Etwa 120 Personen versammelten sich beim Schulhaus Kreuzfeld 4. Um 10.00 Uhr startete die Klimaaktion in Burgdorf. Hier fanden sich rund 50 Menschen ein. «Es ist sehr durchmischt mit allen Generationen», teilte der Burgdorfer Gymnasiast Milo Schefer, der an der Demo teilgenommen hat, dem «Bund» mit.

Um 10.30 folgten die Startschüsse der Klimademos in Thun und Köniz. Der Treffpunkt in der Alpenstadt war am Rathausplatz, in Köniz war es der Bläuackerplatz. «Es ist ein Stress, wir haben noch keine Boxen und kein Mikrofon», sagte die Könizer Demonstrierende Pia Schenk vor der Demo. «Aber es kommt gut!» Man hoffe, mit dieser Aktion auch die mittlere Generation im Alter von 25 bis 45 Jahren abzuholen.

In Thun waren laut Teilnehmer Linus Dolder bis zu 700 Menschen anwesend. Auch in Münsingen wurde gestreikt: Schüler aus dem Dorf im Aaretal trafen sich vor dem Gemeindehaus. Zu dieser Protestaktion kamen 60 Personen.

Anschliessend machten sich die Streikenden per Zug auf den Weg nach Bern. Demonstrierende aus der Bundesstadt und dem ganzen Kanton versammelten sich auf dem Helvetiaplatz.