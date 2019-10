Kurden-Kundgebung führt teilweise zu Ausschreitungen

Mehrere hundert Demonstranten

Kurz vor 18 Uhr meldete Bernmobil, dass es wegen der Kundgebung zu Kursaufällen komme.

11.10.2019, 17:51 Uhr: Auf den Linien 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20 und 21 ist infolge einer Kundgebung ab 18:00 Uhr mit Verspätungen und Kursausfällen zu rechnen. Dauer: unbestimmt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) October 11, 2019

Ein Demonstrationszug mit mehreren hundert Personen hat um ca. 18:30 Uhr via Casinoplatz die Kirchenfeldbrücke passiert. Zuvor hatten sich die Demonstranten beim Bundesplatz versammelt.

Bereits seit Mittwoch fanden auf dem Waisenhausplatz verschiedene kleinere Demonstrationen statt. Am Samstagnachmittag ist in Zürich eine grössere Demonstration gegen den Krieg in Nord- und Ostsyrien geplant.

Teilweise gewaltsame Zwischenfälle

Als die Kundgebungsteilnehmer beim Lombachweg im Kirchenfeldquartier eintrafen, wurden von einzelnen Personen aus der Menge heraus zuerst Steine in Richtung der Einsatzkräfte, darunter auch gegen das Dialogteam, geworfen, wie die Polizei mitteilt. Trotz mehrfacher Lautsprecherdurchsagen der Polizei, sich friedlich zu verhalten, und auch deeskalierenden Massnahmen vonseiten des Veranstalters wurde festgestellt, wie sich einzelne Personen vermummten.

Daraufhin setzte die Polizei Gummischrot und den Wasserwerfer ein und löste die Demonstration so auf. Verletzt wurde laut aktuellem Kenntnisstand niemand. Es entstanden jedoch Schäden an den Gartenanlagen umliegender Privatliegenschaften sowie an mehreren Einsatzfahrzeugen.