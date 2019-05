Kunst-Deal: Angeklagte sehen sich mehr als Opfer denn als Täter

Der Barbetreiber bestritt den ihm zur Last gelegten Deliktsbetrag von rund zehn Millionen Franken. So viel habe er nie erhalten und er wisse auch nicht, was der Berner Geschäftsmann von seinen Geldgebern erhalten habe. Der Berner sei in seinem eigenen Namen in der Sache tätig gewesen.

Grosse Versprechungen

Der wegen Betrugs einschlägig vorbestrafte Berner wies am Dienstag vor Gericht jegliche Schuld von sich. Er habe auch Geld in den Kunst-Deal investiert und sei genau so ein geprellter Investor wie viele andere auch. Schuld an der Misere sei der Barbetreiber, der alle hinters Licht geführt habe.

Der Berner betonte überschwänglich, dass er gegenüber den von ihm akquirierten Investoren «die volle Verantwortung» übernehme und das Geld zurückzahlen werde. Er vertreibe ein Gesundheitsprodukt, das ihm sehr viel Geld einbringe und in den kommenden Jahren sogar noch mehr einbringen werde. Er habe Verträge abgeschlossen, die bald Früchte tragen würden, versprach der Angeklagte. Doch das Gericht hielt ihm entgegen, dass das Produkt von Swissmedic gar nicht anerkannt werde.

Die Anklage wirft dem Barbetreiber und dem Berner Geschäftsmann unter anderem gewerbsmässigen Betrug, allenfalls Veruntreuung vor. Das Duo habe eng und wechselseitig zusammengewirkt und etwa zu gleichen Teilen zur Tat beigetragen. Die beiden hätten zumindest den Anschein erweckt, mit dem Handeln des anderen einverstanden gewesen zu sein. Das Gericht wird sein Urteil am 29. Mai eröffnen.