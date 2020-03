Kritik am Lohn des Insel-Chefs

Diese Beträge geben zu reden: Im vergangenen Jahr hat Uwe E. Jocham als Direktionspräsident der Insel-Gruppe 671’000 Franken verdient. An die gesamte Direktion gingen 3,8 Millionen Franken. Das sind stolze Anstiege, wie ein Vergleich zeigt: 2017 gingen noch 500’000 Franken an den damaligen Chef und 3 Millionen an die gesamte Direktion. Die Beträge für 2019 publizierte die Insel-Gruppe diese Woche in ihrem Vergütungsbericht, die «Berner Zeitung» hat darüber berichtet. Die Zahlen sind auch deshalb brisant, weil die Insel-Gruppe im vergangenen Jahr verschiedene Sparmassnahmen ergriffen hat und über 100 Stellen abbaute.