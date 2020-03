«Komisch, wie schnell alles aus den Fugen geraten kann»

22.05 Uhr. Der Berner Innenstadt ist sämtliche Urbanität entwichen. Es ist nicht ruhig, sondern still. Die Stille legt schaurige Schwermut über die verlassenen Gassen. In der Ferne erklingen Geräusche, die an nächtliches Treiben erinnern. Sie führen hinter das Erlach-Denkmal im Ringgepark. Auf dem Boden liegt eine leere Flasche Billigwhisky. Um sie herum sitzen Yves, Fernando und Laura. Alle sind sie 18 Jahre alt, alle sind sie betrunken. Ihre lauten Stimmen hallen in die Dunkelheit hinein. Laura beantwortet die Frage, obwohl sie gar nicht gestellt wurde. «Ja, eigentlich sollten wir zuhause sein.» Doch dort seien die Eltern – seit Home-Office eigentlich ununterbrochen. «Da wird es mir manchmal einfach zu eng.»