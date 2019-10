Keine Konkurrenz für Adelbodner Gemeindepräsident

Wie die Adelbodner Gemeindeverwaltung am Montag mitteilte, ist die Eingabefrist fürs Wahlvorschläge am Freitag abgelaufen. Nur Gempelers Kandidatur ging ein. Er wird Ende Oktober vom Gemeinderat in stiller Wahl für gewählt erklärt.

In der Oberländer Gemeinde waren drei weitere Gemeinderatssitze zu besetzen. Für diese Sitze gingen ebenfalls nur drei Wahlvorschläge ein. Sie stammen von den amtierenden Gemeinderatsmitgliedern Beatrice Germann-Trachsel, Esther Jungen-Flückiger und Willy Schranz-Hari. Auch diese Personen werden in stiller Wahl im Amt bestätigt und die Urnenwahlen vom 17. November entfallen.