Kanton Bern soll 25 Millionen an das Zentrum zahlen

Der Kanton Bern soll zur Stärkung des Medizinalstandortes ein weiteres Projekt finanziell unterstützen: 15 Millionen Franken soll er für die Jahre 2021 bis 2024 an ein neues Zentrum für Design im Gesundheitsbereich zahlen, später weitere 10 Millionen. Einen Beitrag von ebenfalls 25 Millionen Franken erwarten die Verantwortlichen vom Bund. Geht es nach Plan, nimmt das Swiss Center for Design and Health 2021 seinen Betrieb auf und ist ab 2029 selbsttragend. Die nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft wurde bereits gegründet. Zu den Aktionären gehören neben Fachhochschule und Universität etwa auch die Berner Krankenkasse Visana oder der Langenthaler Möbelproduzent Girsberger.