Jungfraubahn startet gut ins neue Jahr

Die Jungfraubahn-Gruppe ist laut eigenen Angaben gut in das neue Jahr gestartet. Zwar war die Zahl der Besucher auf dem Jungfraujoch rückläufig. Demgegenüber konnte die Gruppe im Wintersport zulegen.

Für den weiteren Geschäftsverlauf sind die Aussichten mit Blick auf das Coronavirus aber eingetrübt.

In den Monaten Januar und Februar hätten insgesamt 74'000 Gäste das Jungfraujoch besucht, teilte das Bahn- und Touristikunternehmen am Mittwoch mit. Das seien 1'300 Gäste oder 1,7 Prozent weniger als in der gleichen Periode im Vorjahr. Die Zeit von Januar bis April ist die besucherschwächste Periode für das Ausflugsziel «Top of Europe» im Berner Oberland.