«Jetzt hat man einfach übertrieben»

Man hätte etwa deckeln können, als die Millionengrenze geknackt wurde.

Die Forderung nach einer Obergrenze bei einer Million Franken gibt es auch auf eidgenössischer Ebene. Wir wollen aber dem kompetitiven Umfeld der BKW Rechnung tragen. Der Verwaltungsratspräsident ist nicht einfach der kleine Hund an der strammen Leine des Regierungsrates.

In einer Mitteilung ist von einem kritischen Schreiben an die BKW Rede. Wann erfolgte dieses?

Vor ein paar Tagen. Als der Lohn von Frau Thoma bekannt wurde, haben wir begonnen, Diskussionen zu führen. Das interne Schreiben ist inhaltlich vergleichbar mit dem öffentlichen Communiqué. Seither haben wir abgeklärt, was genau unsere Kompetenz und unsere Aufgabe ist in der Sache.

Der BKW-Verwaltungsratspräsident hat hier wirklich dringende Arbeit. Christoph Neuhaus (SVP)

Die BKW-Führung und der Regierungsrat stehen konstant im Austausch. Waren die Löhne dabei nie Thema?

Nein, bisher nicht.

Der Regierungsrat droht, an der Generalversammlung (GV) Anträge zu stellen. Woran denken Sie?

Wir fassen den Beschluss über allfällige Anträge an der GV am Mittwoch und kommunizieren dann. Ich gehe aber davon aus, dass der BKW-Verwaltungsrat weiss, was es geschlagen hat, und dann von sich aus reagiert. Es gibt aber natürlich verschiedene Spielarten für die GV am Freitag.

Was ist die wahrscheinlichste?

Der Regierungsrat wird morgen nach Börsenschluss kommunizieren. Aber der Verwaltungsratspräsident hat hier wirklich dringende Arbeit.

Erwägen Sie, den Vergütungsbericht des letzten Geschäftsjahres abzulehnen, falls die Antwort des BKW-Verwaltungsratspräsidenten an der GV unbefriedigend ausfallen sollte?

Der Vergütungsbericht ist konsultativ. Entscheidend ist, dass wir nicht einfach etwas tun für die Galerie, sondern das Vergütungsmodell wirksam angepasst wird.

Ablehnen ist also keine Option?

Wir haben noch nicht beschlossen, wie wir vorgehen.

In der ganzen Angelegenheit ist der Regierungsrat als Mehrheitsaktionär aber auch nicht unschuldig.

Der Regierungsrat hat letztes Jahr dem Vergütungsmodell zugestimmt. Die Sonderfaktoren, die nun zum Überschuss führten, hätte der Regierungsrat sehen müssen, wenn er entsprechend genau geschaut und gerechnet hätte. Insofern ist der Regierungsrat auch mitverantwortlich.

Die BKW äussert sich erst am Freitag zur Kritik des Regierungsrates. Hätten Sie sich eine frühere Reaktion erhofft?

Die BKW muss selber wissen, wie sie kommuniziert. Wir fanden es wichtig, das vor der GV mitzuteilen. Umso spannender wird nun die GV am Freitag.

Formulieren Sie jetzt vorsorglich Anträge für Freitag?

Wir entscheiden und kommunizieren am Mittwoch über mögliche Anträge.

Was, wenn Verwaltungsratspräsident Urs Gasche nicht auf Ihre Forderungen eintritt?

Ich habe sechs Jahre mit Herrn Gasche in der Regierung verbracht. Er hat politische Erfahrung und ist intelligent. Ich glaube nicht, dass er «trötzelt».

Müsste man auch bei anderen Unternehmen mit kantonaler Beteiligung besser auf die Toplöhne achten?

Ja, bei einer namhaften Beteiligung des Kantons übernimmt dieser indirekt auch die Verantwortung für die Gestaltung der Toplöhne.

Löhne öffentlich kritisieren, ist das nicht einfach Symbolpolitik des Regierungsrates?

Natürlich ist im Augenblick die öffentliche Aufforderung noch Symbolpolitik, weil sie noch nicht direkte Konsequenzen hat.

Man könnte stattdessen über die Unternehmensform diskutieren. Eine Privatisierung wurde bisher stets abgelehnt mit dem Argument, Stromproduktion und Stromversorgung sei Aufgabe des Kantons. Warum kommt eine Aufsplittung nicht infrage?

Diese Diskussion wird natürlich nicht einfach erlöschen, gerade mit der Diversifizierung, die die BKW anstrebt, kommen diese Fragen auch künftig aufs Parkett.

Damit wären mehrere Probleme gelöst: Thoma könnte Löhne kassieren, die der freie Markt zulässt, und private Unternehmen würden die BKW nicht mehr für Tätigkeiten ausserhalb ihres Kernbereichs kritisieren.

Das ist so. Es gibt dazu ja auch Vorstösse. Das ist eine Frage, die sich stellt. Was war die BKW vor zehn Jahren, was ist die BKW heute, und was soll die BKW in zehn Jahren sein? Diese Fragen sind aber vorerst unabhängig von der dringenden Lohnfrage zu diskutieren.