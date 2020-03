Jetzt geht es für so manches Berner KMU ums Überleben

Die Corona-Pandemie hinterlässt immer tiefere Furchen in der Wirtschaft. Schon vor der gestrigen Verschärfung berichteten Restaurants von Umsatzrückgängen von 40, 50 oder mehr Prozent; in Geschäftshotels haben 60 bis 80 Prozent der Gäste storniert, wie Philippe Thuner, Präsident der Westschweizer Sektion von Hotelleriesuisse, gegenüber der Nachrichtenagentur SDA sagte; und den Skigebieten entgehen Millionen an Umsatz.