Jetzt gehen Grün und Rot aufs Ganze

Noch nie vertraten zwei Linke Bern im Ständerat. Dies wäre sogar eine Deutschschweizer Premiere. Denn eine linke Doppelvertretung gab es seit 1971 – so weit reichen die Angaben beim Bundesamt für Statistik zurück – erst in den drei Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt. Dennoch gehen die Grünen und Sozialdemokraten Berns nun aufs Ganze: Sowohl Hans Stöckli (SP, bisher) wie Regula Rytz (Grüne) treten zum zweiten Wahlgang vom 17. November an. Sie lagen am 20. Oktober an der Spitze der 15 Kandidaten.