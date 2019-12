Ist die Strahlung in Berns Klassenzimmern schlimm?

Seit Herbst sind in den Stadtberner Schulen flächendeckend iPads im Einsatz. Digitales Lernen ist Teil des Lehrplans 21, der die Vermittlung einer umfassenden Medienkompetenz vorsieht. Dabei haben bis jetzt vor allem die aufgetauchten Softwareprobleme zu reden gegeben. Doch: Die Schulmodernisierung sorgt noch für andere Diskussionen. Mit den neuen Tablets wählen sich die Kinder in der Stadt Bern via WLAN ins Netzwerk der Schulen oder ins Internet ein. Und genau das macht etwa Bruno Minder Sorgen.