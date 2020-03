In Bern wird es ein Mädchenhaus geben

Der Bedarf nach einer Notunterkunft für Mädchen und junge Frauen ist unbestritten. Auch im kantonalen Parlament. Bis Ende 2021 soll der Kanton Bern ein Mädchenhaus schaffen. Das wünschte sich der Grosse Rat in einer Erklärung.

Auch der Regierungsrat will diese Lücke im Angebot an Schutz- und Notunterkünften schliessen, wie er in einem Bericht ans Parlament deutlich gemacht hat. Der Bericht wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.

Im Mädchenhaus sollen 14- bis 20-jährige Opfer von psychischer, physischer und sexueller Gewalt Zuflucht finden. Dass die Institution schon Ende 2021 bereitsteht, bezweifelt Sozialdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) allerdings.

Hintergrund seiner Zweifel: Das Parlament hat mit der Überweisung einer Motion von Vania Kohli (BDP) entschieden, dass zuerst eine kantonale Opferhilfestrategie ausgearbeitet werden müsse – und anschliessend bekräftigt, dass das Mädchenhaus erst in Kenntnis dieser Strategie detailliert geplant werden solle.