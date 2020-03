Im Notfall muss auch infiziertes Spitalpersonal zur Arbeit

Angesichts der rasant steigenden Anzahl an Corona-Infizierten geraten die Spitäler unter Druck. So hat das Inselspital beispielsweise schon vor Tagen von 8- auf 12-Stunden-Schichten umgestellt. Ungeschützter Kontakt des Gesundheitspersonals mit Covid-19-Patienten kann dabei nicht immer vermieden werden. Doch ausgerechnet für die Spitalangestellten könnten nun schon bald weniger strenge Quarantäneregeln gelten. Der Grund: Die Gesundheitsbehörden erwarten die grosse Welle an Erkrankten in den kommenden Tagen, also braucht es alles verfügbare Personal.