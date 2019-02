«Im Jemen werden Leute verprügelt, weil sie ein Instrument spielen»

Herr Shamsan, Sie mussten Ihr Land verlassen, gingen in einem ägyptischen Gefängnis durch die Hölle und sind nun in Bern. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie hier ankamen?

Die Ankunft in der Schweiz war wie eine zweite Neugeburt für mich. Die erste fand vor fünf Jahren statt, als ich in Ägypten aus dem Gefängnis entlassen wurde. In der Schweiz kann ich von einem sicheren Ort aus mit Bildern, Filmen und Geschichten den Menschen im Jemen zeigen, dass es eine Welt ohne Waffen gibt.

Wie kamen Sie in die Schweiz?

Ich war mit einem Touristenvisum in Malaysia. Dort durfte ich nicht arbeiten, kein Bankkonto eröffnen und hatte keinen Zugang zur Physiotherapie, die ich seit der Folter in Ägypten benötige. Ich habe mich um ein Stipendium bemüht. Schliesslich erhielt ich eines von Icorn, einem Städtenetzwerk, das Autoren auf der Flucht Schutz bietet. Dass ich schliesslich nach Bern kam, war ein Zufall. Dem Netzwerk gehören weltweit rund sechzig Städte an. Bern gehört noch nicht so lange dazu, und ich bin der erste Stipendiat in dieser Stadt.

Welche Erwartungen hatten Sie an die Schweiz?

Keine. Wenn sich im Jemen jemand gut anzieht, sagt man: «Gehst du in die Schweiz?» Im Jemen ist die Schweiz ein Traum.

Was war Ihr erster Eindruck?

Wow! Ich bin seit der Folter auf einen Stock angewiesen. Wenn ich damit in Bern die Strasse überquere, nehmen die Passanten Rücksicht, und die Autos halten an.

Sie waren bereits vor der jemenitischen Revolution von 2011 als Journalist tätig. Wie frei war damals die Presse?

Die Medien im Jemen gehören Parteien und Personen. Wer im Nahen Osten als Journalist arbeiten will, hat zwei Möglichkeiten: Er kriegt über Beziehungen und die richtige Parteizugehörigkeit eine Stelle bei einem Regierungsmedium. Oder er arbeitet gratis als Freier. Ich begann meine Karriere als Aktivist und startete mit einer Kampagne gegen das Rauchen in Bussen und Spitälern. Vor der Revolution von 2011 sah ich die Welt allerdings durch eine rosarote Brille.

Was hat sich durch die Revolution geändert?

Ich nahm an Demonstrationen teil, wurde angegriffen und verletzt. Meine Kamera wurde zerstört. Viele meiner Freunde haben ihr Leben bei den Protesten verloren oder wurden verletzt. Die Revolution endete mit einem Deal zwischen der Regierungspartei und den Oppositionsparteien über die Köpfe der Aktivisten hinweg. Da habe ich begriffen, dass es für eine rebellische Jugend keinen Platz mehr gibt in diesem Staat.

«Im Gefängnis ­schlugen sie mich und fragten:

‹Warum haben Sie die Buchmesse besucht?›»

Immerhin trat der ungeliebte Präsident Ali Abdullah Saleh (1942–2017) Ende 2011 zurück.

Er übergab die Macht an seinen Vizepräsidenten in der Hoffnung, dass später sein Sohn Präsident werden würde. Die Muslimbrüder und die Huthi waren einst auch an den Protesten beteiligt. Sie hielten aber bereits damals die Waffen im Geheimen bereit. Ich kehrte zum Aktivismus zurück und startete im Internet eine Antiterrorkampagne unter dem Titel «Benutze dein Gehirn zum Denken und nicht zum Kriegen».

Warum gingen Sie 2011 und 2013 nach Ägypten?

Ich benötigte medizinische Hilfe, die ich im Jemen nicht kriegen konnte. Und ich hatte keine Hoffnung mehr.

Wie kommen Sie darauf, dass die Mentalität der Gewalt mit Kulturjournalismus verändert werden kann?

Alle meine Aktivitäten während der Revolution von 2011 waren weniger gefährlich als das, was ich jetzt tue. Seitdem ich Kunst und Kultur mache, ist meine Website gehackt worden, und ich wurde bedroht und ins Gefängnis geworfen.

Warum hat man Sie in Ägypten verhaftet?

Ich habe an der Buchmesse in Kairo ein Videointerview gemacht. Aussagen meines Interviewpartners haben einer Passantin missfallen. Ich rief in gutem Glauben die Polizei an. Diese warf mir aber vor, ich würde mit meinen Aktivitäten das ägyptische Regime gefährden. Ich vermute, dass die Passantin Teil eines Komplotts war.

Warum wurden Sie gefoltert?

Es war eine Art Kidnapping: Sie sagten mir, ich sei vom Sender al-Jazeera, banden mir die Augen zu und brachten mich ins Gefängnis. Dort schlugen sie mich. Sie fragten mich: «Warum haben Sie die Buchmesse besucht? Wer hat Ihnen befohlen, die Buchmesse zu besuchen?» Das ist doch eine eigenartige Frage in einem Verhör. Die Machthaber im Nahen Osten wollen ein dummes, ungebildetes Volk. Nur Menschen ohne Ahnung und ohne Hoffnung kann man zu Kriegern machen.

Wie hätten Sie denn das ägyptische Regime bedrohen sollen laut der Polizei?

Keine Ahnung. Ich habe sie wiederholt aufgefordert, alle meine Fotos und Filme zu visieren und mir Belege für ihre Behauptung zu zeigen. Sie taten es nicht. Sie hatten nichts gegen mich in der Hand. Stattdessen kamen immer wieder neue Vorwürfe.

Aber warum hat die Polizei Sie gefoltert?

Weil diese Menschen krank sind. Als ich meine Inhaftierung über Internet bekannt machte, ist die Situation eskaliert. Sie schlugen mich so, dass ich mit einem Schock ins Spital eingeliefert werden musste. Dort wurden mir einige Injektionen verabreicht.

Was für Injektionen?

Keine Ahnung. Aber meine Nerven und meine Muskeln sind bis heute geschwächt. Ich habe Probleme an Rücken und Knie und muss am Stock gehen. Ich kam aber noch glimpflich weg damit. Andere wurden vergewaltigt.

«Bevor Khashoggi starb, starben

27 Journalisten im Jemen, und

kein Hahn krähte danach.»

Sie hatten Zugang zum Internet?

Das Handy musste man natürlich abgeben. Aber jemand im Gefängnis hatte ein Handy, das ich gegen Bezahlung gebrauchen durfte. Internet hat mir das Leben gerettet.

In einem europäischen Land hätten Sie Ihre Folterer einklagen können.

Sie sagten mir bei der Entlassung, ich solle froh sein, halbwegs heil davongekommen zu sein. Und ich solle das Maul halten.

Hatten Sie Angst?

Natürlich. Ich hatte auch Depressionen danach.

Wann waren Sie zum letzten Mal im Jemen?

Nach dem Gefängnisaufenthalt in Ägypten ging ich in den Jemen zurück. Dann rückten die Huthi gegen Sanaa vor, und niemand gab mir mehr Geld, um meine Website zu betreiben. Die Huthi hatten mich einst gefragt, ob ich bei ihnen mitmachen würde. Aber ich wollte das nicht. Von da an haben sie mich verfolgt. Sie hatten eine Liste mit missliebigen Journalisten. Als Nummer zehn verhaftet wurde, bin ich geflohen. Ich wäre einer der Nächsten gewesen.

Wie haben Sie den Kriegseintritt Saudiarabiens erlebt?

Nachdem die Huthi Sanaa 2014 erobert und zerstört hatten, griff Saudiarabien in den Krieg ein. Zuerst war jedermann glücklich darüber, da viele Leute von den Huthi entführt und gefoltert wurden.

Die Saudis bombardieren die Zivilbevölkerung.

Die Huthi verhalten sich wie die Hamas im Gazastreifen. Es ist keine Armee, es ist eine Guerillatruppe, die Zivilisten als Schutzschilde missbraucht. Sie installieren sich in Wohnhäusern und schiessen Raketen auf Saudiarabien ab.

«Die Schweiz soll Kunst, Kultur und Musikinstrumente statt Waffen exportieren.»

Worum geht es bei diesem Krieg?

Der Konflikt im Jemen ist sehr komplex und hält seit der Vereinigung der beiden Jemen in den Neunzigerjahren an. Ein Hauptproblem dabei ist, dass es bei den Sicherheitskräften keine Loyalität zum Staat, sondern nur eine Loyalität zu Personen gibt. Der einstige Präsident Saleh hat aber immer wieder wechselnde Loyalitäten eingefordert, was ihn letztlich den Kopf gekostet hat.

Beobachter sagen, dass es nach der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ein Zeitfenster für eine Friedenslösung gegeben habe.

Bevor Khashoggi starb, starben 27 Journalisten im Jemen, und kein Hahn krähte danach. Einer meiner Freunde, der über die Korruption im jemenitischen Ölbusiness recherchierte, wurde in einem Restaurant vergiftet.

Es gibt nun Verhandlungen zum Schutz des Hafens von Hodeidah.

Man spricht nur über den Hafen, aber nicht über die Menschen, die wegen der Belagerung Hodeidahs sterben.

Welche Lösung sehen denn Sie?

Der Krieg ist mittlerweile ein Krieg zwischen dem Iran und Saudiarabien. Wie soll man ihn lösen? Ich kann es sicher nicht, ich bin nur ein kleiner Journalist, der fliehen musste. Klar ist aber, dass die Lösung im Jemen selber liegt.

Was können denn Europa und die Schweiz tun?

Europa soll keine Waffen mehr verkaufen.

Aber die Schweiz hat immer wieder Waffen an Saudiarabien und die Emirate verkauft.

Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Bürger Saudiarabiens und kein Politiker. Die Frage ist aber, über welche Wege Waffen zu den Huthi gelangen.

In der Schweiz hängen viele Arbeitsplätze von der Waffenindustrie ab.

Es ist nicht gut, mit einem destruktiven Business Geld zu verdienen. Man kann das vergleichen mit einer Industrie, die darauf spezialisiert ist, Feuer in der Nähe von Wohnhäusern zu legen. Die Schweiz soll Kunst, Kultur und Musikinstrumente statt Waffen exportieren – so wie ich das tue.

Ist das nicht etwas naiv?

Nein. Im Jemen werden Leute verprügelt, weil sie ein Musikinstrument spielen. Instrumente gelten den Salafisten als Instrumente des Bösen. Ich habe ein Video über das erste jemenitische Backpacker-Mädchen gemacht. Es hat einen Shitstorm ausgelöst. Aber viele Frauen im Nahen Osten haben mir geschrieben, dass sie auch mal auf eigene Faust reisen möchten. Man kann nicht mit dem Zeigfinger operieren. Man muss etwas Positives zeigen, das die Leute inspiriert. Im Jemen hat mich einmal ein Kindersoldat mit nackten Füssen und einer Kalaschnikow gefragt, ob er ein Bild von mir mit meiner Brille machen könne.

Warum ein Bild mit der Brille?

Er dachte, wer eine Brille trägt, ist ein Professor. Er will so werden wie ich. Die Menschen im Jemen sehnen sich nach Wissen und nach Bildung. (Der Bund)