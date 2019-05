Ideen für die Sozialhilfe: Das wollen die Akteure

Auf der bürgerlichen Seite möchte man beim Vollzug ansetzen. So variieren die Nettokosten für Sozialhilfebezüger je nach Sozialdienst stark. «Mit einer Vereinheitlichung des Vollzugs könnte man Kosten sparen», sagt FDP-Grossrat Hans-Peter Kohler, der dem Befürworterkomitee vorstand. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat das bereits aufgegriffen. Sie lancierte ein Pilotprojekt, in dem sie einzelne Sozialdienste und deren Kon­trollorgane unter die Lupe nehmen will.

Die Linke hingegen möchte an den geplanten Investitionen für Eingliederungsmassnahmen festhalten. So sahen Revision und Volksvorschlag vor, zusätzliche Mittel in die Qualifizierung der Sozialhilfebezüger zu stecken, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen. «Am meisten spart man, wenn Klienten eine Stelle finden», sagt Margrit Junker vom Komitee für den Volksvorschlag. Allerdings: Regierungsrat Pierre Alain Schnegg machte bereits nach der Abstimmung klar, dass nun kein Geld für solche Investitionen zur Verfügung stehe.

Die Berner Konferenz für Sozialhilfe (BKSE), die die Kürzung bekämpfte, sieht bei der Arbeitsintegration Optimierungspotenzial. Co-Präsident Thomas Michel etwa zeigt sich überzeugt, dass die Erfolgsquote auch ohne zusätzliche Finanzen verbessert werden könnte. «Es würde bereits helfen, wenn die regionalen Partner für Arbeitsvermittlung mehr Freiheiten bekämen», sagt er. Heute schreibt der Kanton genau vor, wie viel Geld in welche Art von Massnahmen investiert werden darf.

Michel verweist aber auch auf eine Reihe von Massnahmen, welche die GEF bereits vor Jahresfrist zusammen mit BKSE- und Sozialdienst-Vertretern im Rahmen einer kantonalen Arbeitsgruppe ausarbeiten liess. Da ging es unter anderem um eine einheitliche IT-Lösung und den verbesserten Datenaustausch. «Der administrative Aufwand könnte reduziert und der Nutzen daraus gesteigert werden», sagt Michel. Zudem regte die Arbeitsgruppe an, gewisse komplexe Aufgaben der Sozialdienste regional zusammenzufassen. Häufig erwähnt wird in diesem Zusammenhang etwas das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen, das kleinere Sozialdienste häufig vor Probleme stellt. Michel stellt sich eine Lösung analog der Arbeitsintegration vor, wo einzelne Dienste die Aufgaben für die ganze Region übernehmen.

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion bekräftigt auf Anfrage, dass nun keine zusätzlichen Gelder in Eingliederungsmassnahmen flössen. Die bereits im Vorfeld der Abstimmung aufgekommene Idee einer digitalen Anlaufstelle für Unternehmen werde aber weiterverfolgt, teilt die GEF mit. Das Ziel ist, den Firmen eine Übersicht der arbeitswilligen Personen aus allen verschiedenen Sozialbereichen zu ermöglichen. Heute versuchen Institutionen aus dem Asylbereich, dem Behindertenwesen, der Bildung und der Sozialhilfe jeweils getrennt, ihre Klienten in den Arbeitsmarkt zu integrieren.