Hilfreich oder doch nur «pseudo»?

Diese Woche wird die Drogerie Eberhart in Erlenbach ein Inserat schalten. «Die Natur hat Möglichkeiten gegen Viren», steht darauf. Seit Hunderten von Jahren sei das bekannt. In diversen Studien seien solche Wirkungen beispielsweise bei der Zypresse und beim Holunder nachgewiesen. Auch Propolis, also Bienenkittharz, erweise sich «hier als hilfreich». Eberhart, der seine Drogerie an die nächste Generation übergeben hat, aber immer noch dort arbeitet, ist überregional bekannt. Er war für die BDP im Grossen Rat.