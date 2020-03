Heute ohne (den Versuch einer) Pointe

Liebe Frau W., vielen Dank für Ihre Zuschrift. Sie hätten uns damit unter normalen Umständen wohl ein Schmunzeln auf die Mundwinkel gezaubert – und uns vor ein Problem gestellt: Wie sollen wir, die Spezialistinnen und Spezialisten für die Beantwortung doppeldeutiger Fragen, auf eine Antwort reagieren? Wahrscheinlich hätten wir probiert, der Sache mit dem Hamster einen weiteren, möglichst skurrilen Dreh zu verpassen. Sicher wären wir dabei auf die Backentaschen dieses mäuseartigen Wühlers eingegangen. Von da her kommt ja auch der Begriff des Hamsterkaufs. Und womöglich hätten wir die Geschichte so entwickelt, dass am Ende jemand eine aus Hamsterfellen angefertigte Tasche benutzt, um damit (im Denner) einkaufen zu gehen.

Das Problem ist nur: Es ist uns dieser Tage nicht möglich, etwas Derartiges zu schreiben. Es geht einfach nicht. Und es wäre unter den Leserinnen und Lesern wohl auch kaum jemand in der Stimmung dazu, so etwas aufnehmen zu wollen. Das ist keine Kritik an Ihnen, Frau W. Als Sie vor einer Woche geantwortet haben, war alles noch irgendwie anders. Etwas aber finden wir erstaunlich: Wie unglaublich deutlich Nebensächliches plötzlich als Nebensächliches erkennbar wird unter Umständen, wie sie gegenwärtig herrschen. Wir beenden diese Kolumne darum nicht mit dem Versuch einer Pointe, sondern mit einem Wunsch: auf dass Nebensächliches bald wieder an Bedeutung gewinne!

