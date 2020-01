Hallers Eigenständigkeit passte nicht zu Bern

Dass Albrecht von Haller einen auf Schritt und Tritt verfolgte, wäre zwar übertrieben formuliert. Er ist ja auch schon knapp 250 Jahre tot. Aber wer durch Bern geht, begegnet dem Gelehrten dennoch öfters. Standbilder, Büsten, ein Findling und Inschriften erinnern an den Arzt, Botaniker, Dichter und Vielschreiber. Keine Person ist in Bern wohl so oft auf einen Sockel gehoben worden wie er.