Grüne empört über Millionen für Flughafen Belp

Bei der SP gehen die Meinungen über die Subventionierung des Flughafens auseinander. Die Partei sei bereits beim letzten Infrastrukturkredit gespalten gewesen, sagt Mirjam Veglio, Co-Präsidentin der SP Kanton Bern. Einerseits setze man «wegen der aktuellen Klimadiskussion ein grosses Fragezeichen hinter den Wunsch der Regierung, den Flughafen finanziell zu unterstützen». Andererseits sei der Flughafen Bern ein wichtiger Arbeitgeber. «Seit dem letzten Jahr hat sich die Klimadiskussion zugespitzt, und es wird daher stärker gewichtet, dass man die Fliegerei mit Steuergeldern nicht subventionieren soll», sagt Veglio.

Die SVP begrüsst dagegen die Unterstützung des Flughafens Bern. Aliki Panayides, Geschäftsführerin der SVP Kanton Bern, befürwortet daher grundsätzlich Finanzhilfen für den Flughafen, da dieser ein wichtiger Faktor für Bern sei. «Der Flugverkehr gehört zu einer Hauptstadtregion, genauso wie der Schienenverkehr und der Automobilverkehr.»

«Flughäfen weltweit teils massiv unterstützt»

Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) teilt mit, dass er die Absicht der Berner Regierung begrüsst, sich am Aktienkapital der Flughafen Bern AG und wenn nötig auch an künftigen Infrastrukturvorhaben zu beteiligen. Der Kanton Bern habe in den vergangenen Jahren den Flughafen Bern bereits unterstützt. «Ein weiteres Engagement rechtfertigt sich, zumal sämtliche Flughäfen in der Schweiz und weltweit im öffentlichen Interesse von ihren Standort-Gemeinwesen zum Teil massiv unterstützt werden.»

Der Kanton Bern soll den Flughafen Bern in Zukunft stärker und dauerhaft finanziell unterstützen. Damit soll der Betrieb des Flughafens längerfristig sichergestellt werden. Was ist Ihre Meinung dazu? Soll der Kanton Bern den Flughafen Bern-Belp finanziell unterstützen? Wie stark darf sich die öffentliche Hand einmischen und braucht es den Flughafen überhaupt noch? Diskutieren Sie mit im Stadtgespräch.