Grosse Niederschlagsmengen im Berner Oberland erwartet

Nachdem am Freitagabend heftige Gewitter das Ende der Hitzewelle einläuteten, warnt Meteonews vor starken lokalen Gewittern am Samstagnachmittag. Lokal bestünde die Gefahr von Unwettern durch Starkregen, Hagelschlag, viele Blitze und auch kräftige Windböen. Im Laufe des Nachmittags und am Abend ziehen immer wieder zum Teil kräftige Gewitter über den Kanton Bern, dabei sei sowohl das Oberland wie auch das Mittelland betroffen, so Stefan Scherrer von Meteonews. Die Temperaturen sind schwülwarm und belaufen sich auf 24 bis 25 Grad.