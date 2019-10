Gelateria di Berna: Im Winter wirds vegan

Im Breitenrain bleibt es süss: Das Team des veganen Berner Lokals Outlawz übernimmt von November bis Februar die Gelateria-Filiale an der Scheibenstrasse im Breitenrain. Anders als im Restaurant-Bus auf der Schützenmatte und im Diner im ehemaligen Kung-Fu Burger an der Speichergasse wird es dort aber keine veganen Hamburger geben, sondern eine vegane Bäckerei.

«Mandelmilchmädchen» im Mattenhof

Vegan wird es auch im Mattenhofquartier: Eine selbstständige Berner Unternehmerin, die sich «Mandelmilchmädchen» nennt, wird in der dortigen Gelateria-Filiale rein pflanzliche Kuchen backen und Keramik verkaufen. Eröffnung ist am 30. November.

In der Gelateria im Marzili, wo in den vergangenen Jahre Chantal Michel die Räume für ihre Kunst nutzte, wird es hell: Eine andere Künstlerin sammelt alte Lampen, modelliert sie um und stellt sie an der Marzilistrasse aus.

Weder kunstvoll noch kulinarisch wird es in der Filiale an der Mittelstrasse in der Länggasse: Der Glace-Laden neben der Café-Bar Sattler wird zum Sitzungszimmer. Wer Bedarf hat, kann sich einmieten.

«Wir haben wieder einen wilden, bunten Haufen gefunden», sagt Gelateria-Mitgründer Hansmartin Amrein zu den Zwischennutzungen. Wichtig sei dabei, dass die Mieter etwas böten, das wie auch die Gelateria ein Quartiertreffpunkt sei.

Testlabor für Jungunternehmer

Amrein sagt, er habe darauf geachtet, junge Unternehmerinnen und Unternehmer zu finden, die mit befristeter Nutzung von November bis Februar herausfinden können, wie ihr Konzept beim Publikum ankomme. Erfolgreiches Beispiel hierfür: Der Deko- und Blumenladen Cinq étoiles. 2014 eröffneten die fünf Bernerinnen ihren Pop-Up-Laden in der Gelateria im Breitenrain. Inzwischen betreiben Ariane Kiener, Franziska Kramer, Damaris Inniger, Miriam Baumgartner und Nicole Gysin am Breitenrainplatz ihr eigenes Ladenlokal.

In der Gelateria im Zürcher Lokal Frau Gerolds Garten zieht über den Winter das Modelabel Nikin ein. Für jedes verkaufte Kleidungsstück pflanzen die Zürcher einen Baum. Was im Geschäft am Zürcher Brupacherplatz passiert, ist noch nicht klar. Es sei noch nichts spruchreif, erklärt Amrein.