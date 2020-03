GPK-Untersuchung zur BLS wird ausgeweitet

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Berner Grossen Rates weitet ihre Ende 2019 gestartete Untersuchung zur Aufsicht über die BLS aus. Dies, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass das Bahnunternehmen wegen fehlerhafter Offerten von Kanton und Bund 44 Millionen Franken zu viel an Subventionen bezogen hatte. Mit diesen Informationen gelangte Ende Februar der zuständige Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) an die Öffentlichkeit, für welche der Fall unangenehme Erinnerungen an den Postauto-Skandal weckte.