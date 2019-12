Frontalkollision bei Meinisberg: Beifahrerin stirbt

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos bei Meinisberg ist am Sonntag eine Beifahrerin getötet worden. Die Lenker der beiden Unfallfahrzeuge wurden schwer verletzt ins Spital geflogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der schwere Verkehrsunfall passierte am Sonntag kurz nach 16 Uhr, wie Kantonspolizei und Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Montag mitteilten. Laut ersten Erkenntnissen geriet ein in Richtung Meinisberg fahrendes Auto über die Fahrbahnmitte hinaus und prallte in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.