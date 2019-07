Frau bei Autounfall beim Wankdorf verletzt

Die Meldung zu einem Unfall auf dem Schermenweg ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstagabend ein. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto auf dem Schermenweg vom Wankdorfkreisel herkommend im Begriff, kurz nach der Ampel auf die Autobahnauffahrt A6 in Richtung Freiburg einzubiegen, als es aus zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam.

Dieses war laut Polizei von Ostermundigen her in Richtung Wankdorfkreisel gefahren. Beim Unfall wurde die Lenkerin, welche nach Fribourg unterwegs gewesen war, verletzt. Der Lenker des anderen Autos blieb unverletzt. Während der Rettungs- und Unfallarbeiten war der Schermenweg in Richtung Wankdorfkreisel während mehrerer Stunden nur einspurig befahrbar. Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen weiter ein Ambulanzteam und ein Notarzt im Einsatz. Die Kantonspolizei ermittelt zum Unfall.