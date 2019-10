Flaschenwürfe auf Ambulanz in Bern

Bei einem Verkehrsunfall am Bollwerk in Bern sind in der Nacht auf Sonntag zwei Fussgänger verletzt worden, einer davon schwer. Die Unfallarbeiten wurden durch Ausschreitungen erschwert.

Unbekannte hätten von der Schützenmatte her gezielt Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Später habe es bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen erneut Flaschenwürfe gegeben. Die Polizei habe Gummischrot eingesetzt. Verletzt worden sei niemand.