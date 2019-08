Die Situation auf der Schützenmatte beschäftigt Berns Politik. Obwohl der Platz vor der Reitschule vom Verein Platzkultur belebt wird, kommt es seit diesem Frühling vermehrt zu Delikten. In den vergangenen Wochen häuften sich Vorfälle wie organisierte Raubüberfälle oder Schlägereien. Dies bestätigte nicht nur die Kantonspolizei auf Anfrage, auch die Reitschule äusserte dies vor drei Wochen in einem öffentlichen Brief an den Gemeinderat.